В сички загинали в автобусната катастрофа на португалския остров Мадейра са германци, обяви президента на Португалия Марсело Ребело де Соуса, съобщава АФП.

"Изразявам мъката си и изказвам съболезнованията и солидарността на всички португалци със семействата на жертвите", каза държавният глава по националната телевизия.

Катастрофата стана на тесен път в град Канисо, на югоизточното крайбрежие на Мадейра. 29 души загинаха и 27 бяха ранени, след като автобус с 55 туристи и техният гид се преобърна по склон и се удари в къща.

СНИМКИ ОТ ИНЦИДЕНТА

Загиналите са туристи на възраст между 40 и 50 години, казаха от местната служба за защита на населението.

Друга част от същата туристическа група е пътувала във втори автобус, който не е замесен в инцидента.

Мадейра е в тридневен траур, пише Риа новости.

Управата на португалската провинция свика извънредно заседание на местното правителство.

"Решихме да обявим тридневен, регионален траур, който започва от утре, 18 април", написаха от правителството на официалната си страница във Фейсбук.

