При обработени 93% от бюлетините: Мая Санду води на изборите в Молдова

П розападният президент на Молдова Мая Санду спечели втори мандат след произведения вчера оспорван втори тур на изборите за държавен глава срещу приятелски настроен към Русия съперник, предадоха световните агенции.

Асошиейтед прес отбелязва, че надпреварата в страната е била помрачена от твърдения за руска намеса, изборни измами и случаи на сплашване на гласоподаватели.

Според ЦИК на страната при близо 98% преброени гласове Санду печели над 54% от гласовете, докато бившият главен прокурор Александър Стояногло, подкрепян от проруската Партия на социалистите, печели близо 46 на сто от гласовете.

Избирателната активност, по данни на ЦИК, е била 54%.

Резултатите ще се приемат с голямо облекчение от прозападното правителство на Молдова, което категорично подкрепи кандидатурата на Санду и нейния стремеж към по-близки връзки със Запада.

„Молдова, ти печелиш! Днес, скъпи молдовци, предадохте урок по демокрация, заслужаващ място в учебниците по история. Днес вие спасихте Молдова. Никой не губи с нашия избор за достойно бъдеще“, заяви Санду пред централата на управляващата партия.

