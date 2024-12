Войници загинаха при сблъсък на два хеликоптера в Турция

П етима турски войници загинаха при катастрофа на хеликоптер по време на тренировъчен полет в югозападната провинция Испарта, съобщиха властите.

„Два хеликоптера се сблъскаха по време на тренировъчен полет и единият от тях се разби“, заяви губернаторът на провинцията Абдула Ерин по държавната телевизия TRT Haber, цитиран от АФП.

Five #soldiers were #killed and another was critically injured in a military #helicopter #crash in southwest #Turkey on Monday, the defence ministry saidhttps://t.co/OpX6QuoqHo pic.twitter.com/eYWbvB6lYU