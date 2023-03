Четирима военни загинаха при катастрофа на хеликоптер в Колумбия

Ч етирима военни загинаха при катастрофа на хеликоптер в Западна Колумбия. Това съобщи президентът на страната Густаво Петро.

"Със съжаление трябва да ви информирам, че няма оцелели при катастрофата на хеликоптера в Кибдо. Изразявам подкрепата си към семействата на капитан Ектор Херес, лейтенант Хулиета Гарсия, сержантите Джон Ороско и Рубен Легисамон в този трагичен момент", написа той в Twitter.

Според Петро екипажът е изпълнявал "задачи по снабдяване". В местните медии бяха публикувани видеоматериали от катастрофата на хеликоптера, направени от очевидци.

Причините за инцидента все още не са установени.

Shocking visuals of a helicopter that crashed in urban area of Quibdó in Colombia , the helicopter belongs to the Colombian Army. Further details awaited. pic.twitter.com/9oeQf7GRsN