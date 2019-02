П акистанската армия обвини военно въздушните сили на Индия, че са нарушили въздушното пространство на Пакистан и заяви,че е реагирала незабавно, съобщава Би Би Си (BBC).

Военният говорител генерал-майор Асиф Гафор написа в социалната мрежа Туитър: „Индийските военновъздушни сили нарушиха контролната линия. Пакистанските военновъздушни сили незабавно реагираха. Индийските самолети се върнаха”. Гафор добави, че

индийски самолет е „изхвърлил нещо в бързината … край Бакалот”.

Две ядрени сили са на прага на война

Той информира, че е имало „проникване” от 3-4 километра зад контролната линия – границата, която разделя частта от Кашмир, управлявана от Индия от пакистански Кашмир. „Не е ударена никаква инфраструктура, няма жертви”, уточни той.

