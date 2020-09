Водещи световни банки са участвали в мащабна схема за пране на пари

Н яколко световни банки помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2017 година.

САЩ дават на съд онлайн измамници взели милиони

Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БНР.

