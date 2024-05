Воден ад: Проливни дъждове и внезапни наводнения в Афганистан

Н ай-малко 50 души са загинали в резултат на проливни дъждове и внезапни наводнения в централната част на Афганистан, предаде Ройтерс, позовавайки се на официален представител.

Маулауи Абдул Хай Заем, ръководител на информационния отдел на централната провинция Гор, заяви пред Ройтерс, че към момента няма данни за това колко са пострадалите при дъждовете, започнали вчера и причинили наводнения, прекъснали трафика по редица ключови пътища в района.

* Видеото е архивно!

