Внимание, опасно време! Проливни дъждове в части от Северна Европа

П роливни дъждове причиниха наводнения в части от Германия, Белгия и Холандия през нощта срещу събота, наводнявайки улици и сгради и предизвиквайки евакуации.

В югозападната германска провинция Саарланд улиците останаха под вода и кадрите в социалните медии показват служители на спешна помощ, които пренасят с лодки местните жители на безопасно място.

Столицата на провинцията Саарбрюкен беше тежко засегната, докато германският всекидневник „Билд“ съобщи, че пробив в дига в град Куершид е довел до спирането на електроцентрала в района.

Няма съобщения за загинали, но поне един човек е ранен.

Германският канцлер Олаф Шолц трябва да посети района по-късно в събота.

Премиерът на провинция Саарланд Анке Релингер описа ситуацията като „много напрегната“ и предупреди, че може да има широко разпространени щети. Но картината се е подобрила рано в събота с вдигане на предупреждението за лошо време за района и спадане на водните нива, каза кметът на Саарбрюкен Уве Конрад. Стотици служители на службата за спешна помощ все още бяха на място и помагаха при почистването.

През 2021 г. германските региони Рейнланд-Пфалц и Северен Рейн-Вестфалия бяха засегнати от катастрофални наводнения, при които загинаха над 180 души.

В Белгия провинция Лиеж беше засегната от тежки наводнения, като властите получиха стотици молби за помощ и бяха изпратени 150 пожарникари, каза губернаторът Ерве Джамар. Основната помощ, оказана от спешните служби, беше изпомпването на вода от наводнените сгради, каза той.

Отвъд границата в холандската провинция Лимбург два къмпинга бяха евакуирани рано в събота, тъй като бяха застрашени от задаващи се наводнения, казаха служители. Междувременно в района на североизточния френски град Мозел бе издадено предупреждение за наводнения, тъй като нивата на водата в реките се покачиха след проливни дъждове.

