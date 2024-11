Вещерски символи и древни проклятия: Откриха удивителна находка в Англия

В старата сграда в Гейнсбъро са открити „зашеметяващ брой“ знаци на вещици, включително надписи „проклятие“, насочени към стария ѝ собственик.

Доброволец от организацията „English Heritage“, която се грижи за обекта в Линкълншир, е открил и картографирал през последните две години около 20 издълбани знака в имота на Тюдорите - едни от най-многото, открити в който и да е от 400-те обекта на организацията.

Най-зловещото място на Земята: Странната история на ранчото Скинуокър

Символите на вещиците, известни още като издълбани знаци за ритуална защита или апотропейни знаци, включват редки надписи на проклятия, които според благотворителната организация трябва да са направени по времето, когато търговецът Уилям Хикман е притежавал имота - от 1596 г.

В един от надписите името на Хикман е изписано с наобратно. Тази практика е била широко разпространена, за да се прокълне определен човек. Подобно нещо не е виждано досега в обект на английското наследство, разкриват от благотворителната организация.

