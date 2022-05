Австралийска верига супермаркети въвежда платен отпуск за смяна на пола

А встралийската верига супермаркети "Коулс" въведе платен отпуск за свои служители, които искат да се подложат на операция смяна на пола, съобщи ДПА.

"Знаем, че имаме поне 900 души от екипа ни, които се самоопределят като трансджендъри", каза високопоставеният представител на компанията Дейвид Брюстър.

