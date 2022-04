Великобритания планира да строи 8 нови ядрени реактора

В еликобритания планира да построи осем нови ядрени реактора и да разшири производството на вятърна енергия в опит да намали зависимостта си от вноса на петрол и газ от Русия след инвазията й в Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Премиерът на Великобритания Борис Джонсън обяви днес плановете, които са част от нова стратегия за енергийна сигурност, която ще ускори също развитието на проекти в областта на слънчевата енергия и водорода. Правителството съобщи, че иска да увеличи почти тройно капацитета на генериране на ядрена енергия до 24 гигавата до 2050 г.

🇬🇧 #UK: Government Planning Up To Seven New #Nuclear Power Stations, Minister Reveals



Energy security strategy could commit to at least two new large-scale plants by 2030https://t.co/pqcwP5DkVC