Поклонници паднаха в кладенец на храм в Индия, има загинали и ранени

Н ай-малко осем поклонници са загинали, а около дузина са били спасени, след като около 25 души са паднали в кладенец в хиндуистки храм в Индия, съобщи полицията.

Поклонниците в централния град Индор са паднали в кладенеца - общински водоизточник, след като покриващият го под се е срутил.

"Открихме осем тела и спасихме близо дузина", заяви за АФП полицейският служител Маниш Капория, като добави, че спасителните дейности все още продължават.

Телевизионни кадри показаха как спасителите използват въжета и стълби, за да достигнат до затрупаните в кладенеца в щата Мадхя Прадеш.

Други видеоклипове показаха пропадналия под и изпочупени стоманени решетки, както и полицаи, използващи въжета, за да запечатат района.

#WATCH | "It's an unfortunate incident. A rescue operation is underway. 10 people were rescued safely while nine are trapped and will be rescued. Efforts are underway to rescue other people," says MP CM SS Chouhan on stepwell collapse at Indore temple pic.twitter.com/E8Pti0E5YP