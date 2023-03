Гепарди се връщат сред природата в Индия след 70 години

Д войка намибийски гепарди бяха пуснати на свобода сред природата в Индия като част от проект за възстановяването на популацията на тези диви котки, изчезнала преди повече от 70 години в страната, съобщи министърът на околната среда Бхупендер Ядав, цитиран от АФП, предаде БТА.

Two Namibian cheetahs relocated to India last year have been released into the wild, more than seven decades after the world's fastest land animal was declared extinct in the South Asian country https://t.co/hkfcoL4fD0