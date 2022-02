Reuters: В Донецк бяха забелязани колони от бойни машини

К олони от бойни машини, включително танкове, са били забелязани от очевидец тази сутрин в покрайнините на Донецк, столицата на един от отцепилите се региони в Източна Украйна, след като руският президент Владимир Путин призна тяхната независимост, предаде Reuters.

Репортер на агенцията съобщава за около пет танка в колона в околностите на града и още два в друг край на града.

