Реакции след указа на Путин за Донецка и Луганска народни републики

Р уският президент Владимир Путин подписа днес указ за признаване на отцепническите райони в Източна Украйна (Донецка и Луганска народни републики) за независими. Това стана на церемония, излъчена по държавната телевизия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ето какви реакции последваха:

ЕС и НАТО осъдиха тази вечер решението на руския президент Владимир Путин да признае независимостта на Донецк и Луганск. "Осъждаме най-решително тази стъпка, която е в ярко противоречие с международното право и със споразуменията от Минск", се посочва в общо изявление на председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.