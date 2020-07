Подозират бубонна чума в Китай, има ли причина за тревога

В ероятното огнище на бубонна чума в Китай се "управлява добре" и не се счита за високорисково. Това заявиха от Световната здравна организация (СЗО) след като здравната комисия в град Баян Нур обяви трета степен на тревога, второто най-ниско ниво по 4-степенна скала, информира Reuters.

Местните власти в град Баян Нур в китайския регион Вътрешна Монголия издадоха предупреждение в неделя (05 юли), ден след като болница съобщи за възможен случай на бубонна чума.

