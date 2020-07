Установиха случай на бубонна чума в САЩ

П ърви случай на бубонна чума в САЩ от 2015 г. насам беше регистриран в Колорадо. Според местните здравни власти заразата вероятно е дошла от контакт с белки.

"Пациентът има първична септична чума в кръвта, която не може да бъде предадена на други хора", се посочва в съобщението. "Пациентът се възстановява, не са открити нови случаи."

Дженифър Хаус, директор на ветеринарните служби, коментира: "чума е наблюдавана в Колорадо от поне 40 години, а случаите на зараза от диви гризачи се срещат почти ежегодно".

Симптомите могат да включват температура, главоболие и повръщане. Те се появяват в рамките на седмица след заразяването. При установяване в ранен стадий чумата може да се лекува с антибиотици. Без лечение смъртността от заболяването е около 90%.

По данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ са регистрирани около хиляда случая на чума от началото на миналия век.

