Каква е връзката между чумата и изменението на климата

Ч умата, която опустошава Италия, е свързана с екстремни температурни спадове в региона, твърдят учени.

Смята се, че Юстинианова чума - първата регистрирана вълна от бубонна чума, разпространила се в Европа - е започнала през 541 г. в Долен Египет. В рамките на месеци болестта се е разпространил през Средиземно море до центъра на империята в Константинопол или съвременен Истанбул. Оттам нататък чумата бушува до 590 г. сл. н. е., убивайки до 10 000 души на ден в пика си. По времето, когато чумата е преминала, почти половината от населението на Константинопол е умряло, както и около една трета от населението на Европа.

Това не е първата чума през римския период. Антониновата чума от 165 до 180 г. и Киприанова чума от 251 до 266 г. също опустошават римското население. И според нови изследвания от университетите в Бремен и Оклахома всички тези епидемии имат едно общо нещо: те са свързани с променящия се климат.

През римския период температурите в Европа са били различни от днешните.

🌏 Then came the Cyprian Plague. A devastating event wiping out a large portion of the population, resulting in labor shortages and further crippling the Roman economy. Modern parallels? Think about it!



❓Question: Can you name a contemporary event with similar economic impacts? pic.twitter.com/uBzpWbqp1B — omenium (@0menium) September 5, 2023

„Можем да заключим, че климатът (поне късната лятна есенна температура в средна/южна Италия) е бил относително по-топъл спрямо днешния ден“, казва Карин Зоневелд, професор по микропалеонтология в университета в Бремен и автор на изследването, пред Newsweek.

„Виждаме в нашите записи, че тенденцията на охлаждане е започнала около 100 г. сл. н. е., но не преди около 130 г. сл. н. е. климатът се е променил така, че да излезе от диапазона, който се е случвал през предходните векове”, казва той.

„От този момент нататък температурите варират до голяма степен с продължение на първата тенденция на охлаждане до около 215 година, последвано от няколко века с нестабилен климат“, посочва експертът.

След това, през 530-те и 540-те години, Европа преживя това, което изследователите описват като „екстремно охлаждане“, приблизително в съответствие с ранния произход на Юстинианова чума.

В своето изследване, публикувано в списанието Science Advances, Зоневелд и колегите му са използвали морски седименти, за да проучат изменението в температурата и валежите между 200 г. пр. н. е. и 600 г. сл. н. е. Тяхното изследване бележи първия климатичен запис с висока разделителна способност от сърцето на Римската империя през този период. И това позволява на екипа да съпостави променящия се климат с ключови събития в древната римска времева линия.

On a pessimistic note, some historians have argued that pandemics were a major cause of the decline and fall of the Roman Empire. Plague of Cyprian (249AD) killed 5k a day in Rome at peak. Pathogen is unknown: maybe novel flu, smallpox, or something like Ebola (!!). pic.twitter.com/BpvSRbsyDn — Owain Evans (@OwainEvans_UK) August 11, 2020

„Бях напълно объркан от връзката между климатичните промени и основните събития в римската история“, каза Зоневелд.

„Разширяването на Римската империя по време на относително стабилни условия и периоди на сътресения и криза след климата започна силно да варира, както и времената, когато Европа страда от големи огнища на инфекциозни болести, съответстващи на фазите на студен климат”, посочва той.

„Въпреки че тази корелация не доказва, че по-студеното време е причинявало епидемии от болести, известно е, че промените в климата могат да повлияят на динамиката на болестта”, казва експертът.

„Накратко, климатът засяга биологията на патогена, екосистемите (включително животински гостоприемници и вектори на насекоми) и човешките общества, причинявайки миграция, война, социална криза и най-вече недостиг на храна, който прави популациите уязвими на инфекция“, казва Кайл Харпър, професор в Университета на Оклахома.

„Като цяло тези общества са били много зле подготвени, за да се справят с тези огнища. Древните общества са нямали модерна биомедицина, ваксини, антибиотици, обществено здраве и т.н.“, обяснява Харпър.

Plague of Athens in 430 B.C lasted 5 yrs, killed 100,000

A.D.165-180-Antonine Plague A.D. 250-271-Plague of Cyprian

A.D. 541-542 Plague of Justinian

1346-1353 plague killed 20 crore

1957 Flu pandemic killed 20 lakh

1968 pandemic killed 10 lakh

2009 Swine flu killed 12 k Americans pic.twitter.com/6UhHKTwrD5 — Meenakshi Sharan (@meenakshisharan) May 18, 2020

Докато съвременната медицина е напреднала значително от времето на римляните, тези данни предлагат представа за това как болестите могат да се променят в настоящия променящ се климат.

„В рамките на настоящото изменение на климата е от голямо значение да се разберат връзките между климата и човешкото здраве и ние, за съжаление, не разбираме тези връзки толкова добре, колкото бихме искали“, каза Зоневелд.

„Изследването на устойчивостта на древните общества към изменението на климата в миналото и връзките между изменението на климата в миналото и появата на инфекциозни заболявания може да ни даде по-добра представа за тези взаимоотношения и предизвикателствата от изменението на климата, пред които сме изправени днес”, казва той.

„Както в римско време, климатът все още е основен фактор, който влияе върху основните аспекти на нашето благосъстояние, като селско стопанство, достъп до чиста вода, биоразнообразие и миграция“, посочва ученият.

"Нашето проучване подчертава необходимостта от по-подробно изучаване на връзките между изменението на климата и динамиката на инфекциозните заболявания", добавя Харпър.