Ураганът "Оскар" взе жертви в Куба

Т ропическата буря "Оскар" се насочва към Бахамските острови, след като вчера донесе проливни дъждове в Източна Куба, предаде Асошиейтед прес.

Максималната скорост на вятъра е достигнала 65 км/ч и в момента "Оскар" се движи на север-североизток със скорост 14 км/ч. Днес сутринта бурята се намираше на около 115 км южно от Лонг Айлънд, на Бахамските острови, съобщи американският Национален център за ураганите в Маями.

Предупреждение за тропическа буря е издадено на за централните и югоизточните Бахамски острови.

❗️🌀🇨🇺 - Hurricane Oscar has left six dead in Cuba amid widespread power blackouts.



As the island endures its fourth night without electricity, much of the capital, Havana, remains paralyzed.



Protests have broken out in urban areas, with residents banging pots, blocking… pic.twitter.com/g6qVYQuiEz