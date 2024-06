Украйна съобщи, че е нанесла удар по склад за боеприпаси на руска територия тази нощ

У крайна съобщи, че е нанесла удар по руски военен склад за боеприпаси, намиращ се в граничещата с Украйна Воронежка област, което е предизвикало голям пожар, предаде Франс прес.

"На 25 юни 2024 г. беше ударен склад за боеприпаси за руската агресия, намиращ се във Воронежка област", се казва в изявление на главното управление на украинското Министерство на отбраната от сутринта. Операцията е била проведена от силите на украинското военно разузнаване.

Ukraine's military intelligence (GUR) has claimed responsibility for the overnight attack on a Russian ammunition depot in the Voronezh region of Russia, which supplies Russian troops attacking from the north. Munitions there are still detonating hours after the attack. 1/4 pic.twitter.com/o9d5DVWYTO — Ukraine Reporter (@StateOfUkraine) June 25, 2024

В обекта, в който се съхраняват снаряди и чиято обща площ е 3500 квадратни метра, е избухнал пожар, който "все още гори", добави Министерството.

Ukrainian GUR scouts attacked a field ammunition depot in the Olkhovatsky district of the Voronezh region of the Russian Federation.https://t.co/gCWdGFM2pd — Babel.ua: Ukraine at war (@UaBabel) June 25, 2024

Руският държавен телевизионен канал "Вести" излъчи кадри, на които се вижда как в далечината се издига стълб от дим. Според информацията са били нанесени удари по две населени места, намиращи се на около 50 км от границата, отбелязва АФП.

Руският областен управител Александър Гусев заяви в Телеграм, че е имало "детонация на взривоопасни обекти в Олховатский район", след като съобщи, че през нощта Украйна е нанесла удари по два района.

JUST IN:



ICC issues arrest warrants for former Russian Defense Minister Sergey #Shoigu and Chief of the General Staff Valery Gerasimov – for alleged war crimes in #Ukraine pic.twitter.com/nDnDEAIDpG — 𝕏 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@cheguwera) June 25, 2024

През последните месеци Киев се опитва да нанесе удари по тиловите бази на силите на Москва на руска територия - места, от които се извършват нападения срещу украински градове и енергийни структури с ракети или дронове, отбелязва АФП.

Руското Министерство на отбраната съобщи днес, че е "прихванало и унищожило" дрон над Воронежка област, без да дава повече подробности. Като цяло руската армия съобщи, че в понеделник вечерта е унищожила 30 украински дрона с взривни устройства в граничещите с Украйна райони.

