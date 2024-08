След украинска атака: Едно денонощие гори склад за гориво в Русия

Г олямо съоръжение за съхранение на гориво в Южна Русия продължи да гори и днес, след като вчера беше обект на украински нападения с дронове, съобщиха областните власти в Ростов на Дон, цитирани от ДПА. Регионалните власти обявиха бедствено положение в Пролетарски район, Ростовска област.

Осемнадесет пожарникари са пострадали, като четирима от тях са били настанени в болница с изгаряния, предаде руската държавна новинарска агенция ТАСС. Температурите в района надхвърлиха 30 градуса и това допълнително затруднява операцията за потушаване на огъня.

Вчера сутринта украинска атака с дрон предизвика пожара в склада в Пролетарск, където се помещават повече от 70 отделни резервоара за гориво.

През последните месеци редица руски рафинерии и съоръжения за съхранение на гориво станаха обект на украински атаки с дронове. Целта е да се затруднят доставките на гориво за руските войски и да се ограничат приходите на руската петролна индустрия.

Близо две години и половина Украйна устоява на пълномащабното руско нахлуване.

* Във видеото: Взрив в склад за боеприпаси в Русия, има жертва

