Зеленски към света: Украинските деца са военни цели на Русия (ВИДЕО)

Н а 3 март украинският президент Володимир Зеленски призова света да помогне на Киев да победи "руското зло", след като броят на жертвите на руски безпилотен самолет в Одеса нарасна на 12, от които пет са деца, предаде АФП.

Руски дрон удари жилищен блок в южния пристанищен град рано сутринта в събота, като частично разруши няколко етажа и остави под развалините повече от десетина души.

Според изявленията на Зеленски и областния управител при атаката са загинали пет деца, включително две бебета на по-малко от година.

Зеленски призова за повече ПВО от Запада

"Марк, който не е бил дори на три години, Елизавета, на осем месеца, и Тимофей, на четири месеца", каза Зеленски, назовавайки най-малките жертви на удара в публикация в Telegram.

"Украинските деца са военни цели на Русия", каза той.

Спасителите извадиха телата от развалините тази вечер, повече от 36 часа след удара.

The world must react to the terrorist actions of Russia, which kills Ukrainian children, — Zelensky. in the evening address "We managed to shoot down seven Russian military planes this week alone. Those who drop these bombs and kill. Since the beginning of February, Russia has… pic.twitter.com/c3JLEQJTDk

Зеленски се обърна към западните съюзници на Киев с молба да доставят повече системи за противовъздушна отбрана, тъй като през третата година на войната Русия продължава да обстрелва Украйна с безпилотни самолети, ракети и артилерийски огън.

В момента Киев се намира в тила на руската армия, която наскоро постигна успехи на фронтовата линия.

Зеленски заяви, че 215 спасители са участвали в операцията по издирване и спасяване в Одеса, която е приключила в неделя вечерта.

Meanwhile, Russia 🇷🇺 is MURDERING UKRAINIAN 🇺🇦 CHILDREN.

WHY the world is SILENT 😶?!



🇺🇦 Zelensky: As of now, two children have been killed in Odesa as a result of a Russian strike on a residential building.



Tymofiy was four months old. Mark was about to turn three years old.… pic.twitter.com/MQyCpLR7YD