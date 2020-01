Мистериозен вирус нападна Азия, учените не знаят какво е

К итайските здравни власти не са в състояние да идентифицират мистериозния вирус, който до момента е засегнал стотици хора в страната и е поставил цяла Азия под тревога.

Общо 59 случая на заболели с мистериозния вирус, наподобяващ пневмония, са регистрирани в китайския град Ухан.

Седем от заболелите са в критично състояния, предават местните власти.

Всички пациенти са поставени под карантина и до този момент няма регистрирани смъртни случаи.

Според Световната здравна организация симптомите на пневномия са висока температура, затруднено дишане и видими нарушения на структурата на белите дробове.

За пръв път се заговори за вируса през декември, като първоначално се смяташе, че става дума за вируса на ТОРС, който в началото на века предизвиква пандемия из целия континент.

Вирусът на ТОРС се разпространява из 37 страни по цялото земно кълбо, засяга повече от 8000 души и причинява смъртта на общо 774 заболели в периода от ноември 2002 г. юли 2003 г.

Болестта се проявява със симптоми като висока температура, кашлица, главоболие, виене на свят и други.

В неделя властите в град Ухан обявиха, че са изключили възможността за това мистериозната болест да е вирусът на ТОРС, коронавирусът на близкоизточния респираторен синдром, нито птичи грип.

Ако не ТОРС, то какво?

Според здравните власти в Ухан инфекцията се разпространява някъде между 12-ти и 29-ти декември, като една част от заболелите са работници на пазара за морски дарове в града.

Местните медии предават, че пазарът е бил затворен още на 1-ви януари. Освен морски дарове там се продава и месо от птици, зайци и змии, което кара хората да се опасяват от това, че заразата може да е пренесена от животните.

Public warned not to drop their guard over mystery China virus after tests rule out Sars or bird flu https://t.co/YSxJcsf6IS pic.twitter.com/6hLNMVkTon — MSN Singapore (@MSN_Singapore) 7 януари 2020 г.

Професор Дейвид Хуи Шу-чонг, експерт по респираторни заболявания в китайския университет в Хонконг, казва, че е възможно да става въпрос за непознат до този момент вирус от рода на пневмонията.

Вирусът на ТОРС например се предава от циветата – животно, което се смята за деликатес в някои части на Китай. Коронавирусът на близкоизточния респираторен синдром пък се пренася от едногърбите камили.

Местните здравни власти казват, че до този момент няма данни за това непознатият вирус да се пренася от човек на човек. Няма и заболели служители в здравните заведения.

Около 163-ма души са поставени под строг медицински контрол, тъй като са имали контакт с някои от заболелите.

Все още хората се опасяват от назряваща епидемия особено покрай наближаващата лунна нова година, която тази година се пада на 25-ти януари.

В този период от годината милиони китайци пътуват в страната и в чужбина.

Професор Лео Поон от университета в Хонконг казва, че сериозността на създалата се ситуация зависи от това дали вирусът може да се предава от човек на човек.

„Ако вирусът се предава единствено от животните на хората, то тогава няма повод за притеснение”, добавя той.

Азия под тревога

Създалата се ситуация в град Ухан накара властите в много азиатски страни да вземат превантивни мерки, които да предотвратят евентуалното разрастване на огнището на вируса.

В Хонконг 21 души са потърсили медицинска помощ с оплаквания като висока температура и респираторни проблеми след престой в град Ухан.

Всички, пристигащи от град Ухан, се проверяват допълнително на летището в Хонконг. В Сингапур ситуацията е подобна.

Властите в Южна Корея предупредиха всички, които планират да пътуват до китайския град, да избягват да ядат месо и да посещават местните открити пазари.

Световната здравна организация обяви, че до този момент наличната информация е твърде оскъдна, за да се обсъжда, каквото и да било.

