Убийството на депутата Дейвид Еймс е терористичен акт

Б ританската полиция съобщи, че убийството в петък на депутата Дейвид Еймс в Есекс е терористична атака, предадоха агенциите.

Разследването се ръководи от отдела за борба с тероризма на полицията в Лондон. В съобщение в ранните часове на днешния ден полицията в британската столица окачестви нападението като терористична атака и допълни, че в хода на разследването "е разкрит потенциален мотив, свързан с ислямистки екстремизъм".

Британски депутат бе убит с нож в църква

Шейсет и девет годишният Еймс от Консервативната партия на премиера Борис Джонсън беше прободен многократно с нож при нападение в петък по обед в методистка църква в Лий он Сий, източно от Лондон.

На местопрестъплението беше задържан 25-годишен мъж по подозрение в убийство, а полицаите иззеха и нож. Служителите на спешната медицинска помощ опитаха да спасят живота на депутата, но не успяха.

Полицията не разкри самоличността на заподозрения. Тя предполага, че той е действал сам и не издирва други хора във връзка с убийството, макар че разследването продължава.

"Като част от разследването се извършват претърсвания на два адреса в района на Лондон", допълни полицията.

По информация на "Скай нюз" арестуваният мъж е британски гражданин от сомалийски произход.

Политици определиха убийството като посегателство срещу демокрацията, а почитта си към него отдадоха представители на целия политически спектър във Великобритания, но и местните жители на Лий он Сий, които организираха бдение в негова памет.

Консервативната партия прекрати всякакви свои предизборни прояви до второ нареждане.

Today, the Iranian Resistance lost an extraordinary friend, and the people of Britain lost a great advocate of freedom and democracy. We offer our deepest condolences on the passing of Sir #DavidAmess, due to a criminal stabbing.

The Editorial Board#Iran pic.twitter.com/W8ntNtqkh7