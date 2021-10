Британски депутат бе убит с нож в църква

Б ританският депутат от консервативната партия сър Дейвид Амес почина, след като беше намушкан с нож в църква в Есекс, предава Би Би Си.

Полицията съобщи, че е арестуван мъж по подозрение за убийството. Намерили са ножа и не търсят никой друг във връзка с престъплението.

69-годишният сър Дейвид Амес е депутат от 1983 г, женен с пет деца.

Отгледан като римокатолик, той е политически известен като социален консерватор и виден участник в борбата срещу абортите.

Aerial pictures show an air ambulance at the scene in Leigh-on-Sea, Essex, where Conservative MP David Amess has been stabbed https://t.co/ItKZ7yxQQo pic.twitter.com/358uY5mIVY