Убиецът на Джон Ленън: Исках да стана известен

М арк Чапман, който уби вокалиста на британската група „Бийтълс“ Джон Ленън през 1980 г., за първи път 40 години след престъплението се извини на вдовицата му Йоко Оно. Това съобщи "Ей Би Си", позовавайки се на протокола от изслушването на комисията по условно освобождаване, която през август отхвърли петицията му за 11-ти път.

