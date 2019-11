Тръмп сменя местожителството си, какво ще крие

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че след като си тръгне от Белия дом, ще премести постоянния си адрес от "Тръмп Тауър" в град Ню Йорк в Палм Бийч, щата Флорида.

"При все че всяка година плащам милиони долари градски, щатски и местни данъци, получавам много лошо отношение и от градските, и от щатските политически лидери", написа Тръмп в Туитър, имайки предвид Ню Йорк.

Вчера вестник Ню Йорк таймс" съобщи, че Тръмп е подал декларация за местожителство, като адрес на основното му жилище е посочен курортът Мар-а-Лаго във Флорида.

Губернаторът на щата Ню Йорк Ендрю Куомо смята, че Тръмп е принуден да смени местожителството си, за да избегне необходимостта да разкрива своите данъчни декларации. Това си мнение Куомо изрази пред Си ен ен.

