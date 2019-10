Скандал, Тръмп нарече Зеленски: „новия президент на Русия“

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп нарече украинския си колега Владимир Зеленски „новия президент на Русия”. Думите на Тръмп бяха цитирани в сайта на Белия дом.

Коментирайки разговора си със Зеленски, президентът на САЩ каза, че е бил „отличен”, а противниците му се опитват да разпалят скандал от това.

Вицето на Тръмп: Внимавайте за Русия по време на избори

„И черешката на тортата - руският, както знаете, новият руски президент, добър човек, направи изявление. И нямаше нищо. Нямаше никакъв натиск върху него”, обяви Тръмп.

Демократите в Конгреса започнаха процедура по импичмънт на Тръмп заради съмнения, че в разговора със Зеленски през юли е оказал натиск Украйна да започне разследване срещу сина на Джо Байдън.

Тръмп: Ще поканя Путин на Г-7 в САЩ, дали ще дойде?… Той е горд човек

Президентът на САЩ е намекнал на Зеленски, че ще спре военната помощ за Украйна, ако властите в Киев не разследват Хънтър Байдън за възможни злоупотреби, извършени докато е бил директор на газовата компания „Бурисма” през 2014 г., по времето, когато баща му бе вицепрезидент на Барак Обама.

В момента Джо Байдън е сред водещите кандидати на опозиционната Демократическа партия за следващите президентски избори в САЩ.

Думите на Тръмп предизвикаха смях и възмущение в Русия, където държавен глава от много години е Владимир Путин.

Trump referred to Zelensky as the Ukrainian president, then, a little later in the exchange with reporters, referred to him as “the Russian - as you know, the new Russian president.”