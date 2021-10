Доналд Тръмп създава собствена социална мрежа

Д оналд Тръмп обяви, че лансира собствена социална мрежа, наречена "Truth Social", след като през януари беше блокиран от Twitter, Facebook и Youtube, които го обвиняват, че е подтиквал чрез тях привържениците си към насилие преди щурма на Капитолия, предаде Франс прес.

"Създадох "Truth Social" и групата "Trump media and technology" (TMTG), за да окажа съпротива на тиранията на технологичните гиганти", заяви бившият президент в комюнике и уточни, че платформата му ще стартира през първото тримесечие на 2022 г.

Trump announces 'TRUTH Social' network will be rolled out first quarter of 2022https://t.co/wQzfQ7ISgH