Разрушени пътища, съборени дървета: Страшна буря удари Кънектикът, две жени загинаха (ВИДЕО)

Н аводнения убиха две жени в щата Кънектикът след проливни дъждове, които разрушиха пътища и събориха дървета, наложи се спасителите да извеждат някои от жертвите на придошлите води с лодки, съобщиха официални лица, предаде Ройтерс.

