Трюдо: САЩ свалиха неидентифициран обект, прелитащ над Канада

П ремиерът на Канада Джъстин Трюдо съобщи, че неидентифициран обект е бил свален, докато е прелитал над северозападната част на страната, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Разпоредих да бъде свален неидентифициран обект, който летеше в канадското въздушно пространство", съобщи в Туитър Джъстин Трюдо.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.