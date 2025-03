Геополитическо напрежение: Какво се крие зад руските действия в Свалбард?

К акво се случва в Свалбард, изглежда няма да остане само там. Това посочва Елизабет Броу за Politico .

Елизабет Броу е старши изследовател в Атлантическия съвет. Тя е автор на награждавана книга "Goodbye Globalization".

Архипелагът се намира на почти 1000 километра от най-северния град на Норвегия, Тромсьо, и има население от около 3 000 души. В последните години обаче Русия многократно го използва за експериментиране с различни провокации. Сега Кремъл обвинява Норвегия в милитаризация на архипелага, създавайки потенциален претекст за военни действия, посочва Броу.

Свалбард е безспорно отдалечен и студен, но архипелагът има стратегическо значение, и Русия може да реши да го използва като тестова площадка — което означава, че е време да започнем да следим по-внимателно Свалбард, смята авторът на Politico.

Свалбард, или Спицберген, както е известен още, е обитаван от хора още от 1600-те години, когато са открили архипелага. След като въглища били открити там в края на 1800-те години, привлекателността на островите нараснала още повече. Всъщност тя нараснала толкова, че държавите по света трябваше да решат на коя страна да принадлежи Свалбард, и победителят беше, не изненадващо, Норвегия — страната, най-близо до него (макар че 930 километра е значително разстояние), посочва Елизабет Броу.

Съгласно Договора за Свалбард, който е подписан от Норвегия, САЩ, Великобритания, Швеция, Япония и малък брой други страни през 1920 година, Норвегия получава архипелага, а в замяна обещава да позволи на гражданите и компаниите от другите държави подписали договора да живеят, работят и оперират там. Освен това, Норвегия обещава да не милитаризира Свалбард, пише Броу.

