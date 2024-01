"Аляска еърлайнс" отмени 170 полета след заповед на Федералната авиационна администрация на САЩ

"Аляска еърлайнс" (Alaska Airlines) заяви, че снощи е отменила 170 полета, което е засегнало близо 25 000 пътници, след като по нареждане на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) бяха спрени от полет всички 171 самолета "Боинг 737 Макс 9" за извършване на проверки, предаде Ройтерс.

🔴 As of Sunday, the following operators have grounded the Boeing 737-9.

- Alaska Airlines

- United Airlines

- Aeromexico

- Copa Airlines

- Turkish Airlines pic.twitter.com/Vyxq1uat7p