Транссексуалният син на Мъск отвърна на баща си, след като го обяви за "мъртъв"

Н апрегнатите отношения на Елон Мъск с транссексуалното му дете станаха публично достояние тази седмица, след като собственикът на X заяви, че е бил "подмамен" да подпише договор за блокиране на пубертета му, и заяви, че синът му Ксавие е мъртъв.

Илон Мъск обяви сина си Ксавие за „мъртъв“

Вивиан Уилсън, 20-годишна колежанка, която е родена като Ксавие Мъск, отвърна на удара, след като отчужденият ѝ баща изрази мъката си от промяната на пола ѝ и обвини "вируса на будното съзнание", че подхранва вълната от млади хора, които се идентифицират като противоположния пол.

