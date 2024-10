ООН: Атаките срещу миротворците в Ливан може да са военно престъпление

Г енералният секретар на ООН Антониу Гутериш предупреди днес, че нападенията срещу миротворци може да представляват военно престъпление, заяви неговият говорител Стефан Дюжарик, след като израелски танкове разбиха портала на база на миротворците от ООН в Южен Ливан, предаде Ройтерс.

Това е поредното обвинение към Израел в нарушения и нападения срещу мироопазващата мисия на ООН - ЮНИФИЛ - в последните дни.

"Миротворците от ЮНИФИЛ остават на всички позиции и знамето на ООН продължава да се вее", посочи в изявление Дюжарик.

Amid hostilities in Lebanon & despite attacks having injured @UNIFIL_ peacekeepers, the Security Council-mandated @UNPeacekeeping mission remains in position.



Attacks against peacekeepers are in breach of international law & may constitute a war crime.https://t.co/qFB638xNnf pic.twitter.com/fPUBmWU7Jt