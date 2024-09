Шигеру Ишиба е новият премиер на Япония

Б ившият министър на отбраната Шигеру Ишиба спечели днес надпреварата за лидерската позиция в Либерално-демократическата партия (ЛДП) на Япония и ще стане премиер на мястото на сегашния министър-председател Фумио Кишида, предаде Ройтерс.

Няма съмнение, че победителят в изборите за лидер на ЛДП ще стане премиер, тъй като партията му контролира долната камара на японския парламент.

Ишиба победи министърката на икономическата сигурност Санае Такаичи на втория тур, който се проведе, след като никой от деветимата кандидати не спечели мнозинство на първия тур на гласуването за определяне на лидер на партията.

What Japan’s Next Prime Minister Shigeru Ishiba Means for the World: Ishiba Shigeru is set to become Japan’s new Prime Minister after winning the presidency of the ruling Liberal Democratic Party (LDP) in a ballot of party lawmakers and members on Friday… https://t.co/csHanIZpHN