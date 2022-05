Торнадо в Германия: Има пострадали, концерт на Rammstein бе прекъснат

Н ад 40 човека бяха ранени, след като торнадо връхлетя западния германски град Падерборн вчера, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Тя съобщи за 43 пострадали, няколко от които - сериозно. Един човек е бил откаран с хеликоптер в болница в град Билефелд, на 50 километра на север, също в провинция Северен Рейн - Вестфалия.

Нанесени са сериозни щети в търговски район и ще е необходимо сериозно почистване, каза тази сутрин полицията.

Стихията отнесе покриви, повали дървета и разпръсна отломки на километри разстояние, заявиха снощи властите.

NOW - Rare tornado rips through towns in North Rhine-Westphalia, Germany, during a heavy storm.pic.twitter.com/z8HBqXtoKc