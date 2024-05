Торнадо „широко миля“ причинява масово унищожение в Оклахома (СНИМКИ)

В Оклахома са се появили торнада, които са нанесли големи щети, а полицията в Бартълсвил съобщава, че в района се е появило и такова с широчина „една миля“.

(Във видеото може да научите повече за: Разрушения след преминаване на торнадо в Тексас)

Град Барнсдал, с население около 1000 души, е особено силно пострадал, като това е вторият случай, в който той е засегнат от торнадо в рамките на един месец.

Шерифът на окръг Осейдж Еди Върдън съобщи, че в понеделник заради природното явление в Барнсдал е загинал един човек.

Националната метеорологична служба предупреждава за „особено опасна ситуация“ за части от Оклахома в 5:00 ч. българско време във вторник (днес).

Рядкото предупреждение се издава само когато има опасност от силни, дълготрайни и бурни торнада.

По данни на метеорологичната служба най-малко 15 торнада са се спуснали в централната част на САЩ, като поне седем от тях са засегнали Оклахома.

По-рано в понеделник Националната метеорологична служба в Тълса предупреди, че към Барнсдал се е насочило „голямо и животозастрашаващо торнадо“ с пориви на вятъра до 70 мили в час.

"Около една трета от града е била поразена, като са били повредени няколко сгради и това е довело до хоспитализирането на множество хора в около 20 линейки", казва Джери Робъртс, директор на отдела за управление на извънредните ситуации в окръг Осейдж според „Ню Йорк Таймс“.

Домът за възрастни хора в Барнсдал съобщи, че е получил „директен удар“, и помоли за молитви в публикация в социалните мрежи. От там съобщиха, че никой не е пострадал, но се е наложило да преместят обитателите заради изтичане на газ.

A lot of help now pouring in. This is the East side of Barnsdall, OK #OKwx @NWStulsa pic.twitter.com/jcGmMaz3rq