Кой е Атик Ахмед: Индийският гангстер-политик, убит в ефир

А тик Ахмед, един от най-страховитите гангстери-политици в Индия, беше застрелян на живо по телевизията заедно с брат си. Шокиращото убийство беляза края на продължилото четири десетилетия управление на терора в Праяградж - град, известен някога с богатата си култура. Сутик Бисвас в Ню Делхи и Викас Пандей в Праяградж разказват за бурния живот на Ахмед, в който границите между престъпността и политиката се размиват.

В една мъглива януарска сутрин през 2005 г. Раджу Пал, новоизлюпен депутат, пътува в северния индийски град Праяградж (известен преди като Аллахабад), когато внезапно от нищото се появяват два автомобила, които завиват опасно и спират пред джипа му "Тойота".

Повече от половин дузина мъже изскочили от тях и започнали да стрелят по автомобила на Пал. След като изсипали няколко изстрела от пистолетите си, те си тръгнали. Случайни минувачи извадили смачкания, кървящ законодател и го отнесли до друг автомобил, за да го откарат в болница.

След това мъжете се върнали, за да нападнат още веднъж умиращата си мишена.

Равиндра Панди, криминален репортер, пиеше кафе в оживено кафене, когато забеляза колоната от автомобили с нападателите да се движи покрай него и да обстрелва с куршуми автомобила, превозващ ранения политик до болницата.

Те са били преследвани с пълна сила, докато автомобилът не е стигнал до болницата. Като последен акт на безмилостна жестокост мъжете изстреляли няколко куршума в инертния Пал, за да се уверят, че е мъртъв. Лекарите открили 19 куршума в тялото му. Депутатът, за когото се твърди, че е имал тесни връзки с подземния свят, е бил женен само от девет дни.

"Видяхме стрелбата. Целият град видя стрелбата. Това беше първият подобен инцидент тук. Всички знаеха кой е отговорен за нападението", разказва г-н Панди.

По онова време Атик Ахмед вече е най-страховитият гангстер в Праяградж, превърнал се в политик. Година преди убийството той е станал депутат след пет последователни мандата като законодател от града в щата Утар Прадеш.

Твърди се, че Пал е бил убит, защото се е осмелил да предизвика Ахмед на собствената му територия. Ахмед е преотстъпил мястото си в западната част на Аллахабад на своя брат и съратник Ашраф, за да се бори и в крайна сметка да спечели парламентарните избори в съседния Фулпур (престижно място, което преди това е изпратило три пъти в парламента първия министър-председател на Индия Джавахарлал Неру). Ашраф обаче претърпява шокиращо поражение с 4000 гласа от Пал. Съобщава се, че гангстерът и неговите хора са си отмъстили, като са убили Пал, и са били посочени като основни обвиняеми по делото.

Ахмед, едър мъж с мустаци и характерен бял тюрбан, излъчваше аура на страх, където и да отидеше, въплъщавайки архетипа на гангстер-политик, пише BBC.

В продължение на повече от 40 години синът на беден танга-валх (водач на конска каруца) и майка домакиня държи властта над престъпния свят на тихия град, разположен при сливането на Ганг и Ямуна, две от най-свещените реки в Индия.

Никой не е допринесъл за тази позорна слава повече от Атик Ахмед. Вкъщи той бил грижовен баща на петима синове, отглеждал породисти кучета, устройвал пищни партита и организирал мушари (поетични рецитали) за приятелите си, като веднъж дори поканил уважаван боливудски текстописец.

Според сведенията навън той заграбвал имоти и предприятия, измъквал пари от бизнесмени, издавал фалшиви чекове за покупки и карал съперниците си да бъдат пребивани в затвора. Съобщава се, че много полицейски служители и политици са застанали на негова страна и са му помагали. Дори съдилищата изглежда са били предпазливи: през 2012 г. 10 съдии от Върховния съд си направиха самоотвод от изслушване по въпроса дали да го пуснат под гаранция.

Не е изненадващо, че Ахмед е имал дълга биография в полицейските архиви. Той е бил лидер на така наречената "Междудържавна банда 227" и е натрупал близо 100 дела, включително убийства и отвличания. През голяма част от времето е бил на свобода и е оставал незабелязан.

Действителният брой на престъпленията на Ахмед е много по-голям, защото "хората се страхуваха от него и не съобщаваха за стотици случаи", казва Лалджи Шукла, бивш висш полицейски служител в Праяградж.

Въпреки това едва през март тази година Ахмед е признат за виновен по дело за отвличане и осъден на доживотен затвор - това е първата му присъда. Г-н Шукла обяснява това забавяне с това, че Ахмед знае "как да управлява системата".

"Той често пропускаше съдебни заседания и заплашваше свидетели. Дори някои свидетели, които не се страхуваха от него, в крайна сметка се уморяваха след много години на съдебни дати", казва той.

Но няколко дни след произнасянето на присъдата, в нощта на 15 април, всичко приключва по доста мрачен начин.

Ахмед и брат му са застреляни от упор на живо пред болница в Праяградж в присъствието на повече от дузина въоръжени полицаи. Братята са били задържани от полицията и са разговаряли с журналисти на път за рутинен медицински преглед.

Полицията арестува трима мъже, които според нея са убили братята, защото са искали да "се прочуят в престъпния свят". Убийствата шокираха страната и правителството на щата бързо разпореди разследване.

"Нито една мафия вече не може да разпространява терор в Утар Прадеш", заяви Йоги Адитянат, главен министър на управляваната от партията Бхаратия Джаната (BJP) Утар Прадеш, дни след убийството. Той не споменава пряко Ахмед.

Атик Ахмед е роден през 1962 г. в квартал с преобладаващо мюсюлманско население в Праяградж.

За ранния му живот не се знае много, освен че е напуснал гимназията и се е забъркал в дребни престъпления.

През 1979 г. обаче Ахмед изглежда вече е пълнолетен. Обвинен е в убийство, но обвиненията не могат да бъдат доказани.

През следващото десетилетие той се изявява като гангстер, твърдят от полицията. Той краде метални отпадъци от железопътните депа, осигурява си държавни поръчки, след като заплашва конкурентни изпълнители, и узурпира земя и собственост, принадлежащи на други лица. Присъединява се и към банда, ръководена от гангстера, превърнал се в общински съветник, Шаук Илахи, известен като Чанд Баба.

Към 1989 г. Ахмед се стреми към политическа кариера. Наставникът и неговият последовател се разминават, когато двамата се изправят един срещу друг на изборите за щатско събрание през същата година.

След обявяването на резултатите от изборите или може би по време на преброяването на гласовете (сведенията са противоречиви), по улиците на града избухва жестока гангстерска война между привържениците на вече съперничещите си гангстери. В мелето е убит Илахи, който е бил основната цел. След като елиминира своя ментор и постига категорична победа на първите си избори като независим кандидат, Ахмед попада в центъра на вниманието.

През следващите три десетилетия Ахмед се превръща в най-страховития гангстер в Праяградж. Г-н Шукла си спомня, че го е арестувал три пъти, включително за убийство, но всеки път Ахмед е пускан под гаранция. "Той имаше връзки и поддръжници навсякъде. Всички се страхуваха от него", казва той.

Благодарение на тези връзки властта и влиянието на Ахмед като гангстер нарастват. Често прекарва време в затвора като подсъдим за незаконните си дейности, но остава непоколебим - често привиква съперниците си и бизнесмените си в затвора, за да изнудва пари, нарежда побоищата им и дори разпространява видеозаписи с малтретирането им като доказателство за продължаващото си господство.

През 2018 г. бизнесмен на име Мохит Джайсуал подава жалба в полицията, в която твърди, че е бил отвлечен от Лакнау и отведен в затвора Деория, където е бил държан Ахмед. Джайсуал разказва пред журналисти, че е бил жестоко пребит от гангстера, неговите придружители и дори от персонала на затвора.

Полицейски служители в Праяградж разказват за това, че Ахмед е "завзел" насила киносалон, хотел, работилница и ресторант в града. "В междуособните войни на бандите той в крайна сметка тормози както индуси, така и мюсюлмани. Всъщност много от жертвите му са принадлежали към мюсюлманската общност", казва г-н Шукла.

Раджкумар Ойха, местен жител, разказва как Ахмед се намесил в спор за земя, в който участвали братята му, предложил да посредничи и в крайна сметка насилствено получил семейния парцел, записан на името на съпругата му, на безценица. "Когато го срещнах по-късно, той ми се подиграваше, казвайки, че не съм успял да се справя правилно с братята си и затова ме е сполетяла тази съдба", казва г-н Ojha.

Зеешан Али, един от роднините на Ахмед, си спомня ярко за ужасяващ инцидент, който се е случил в дома му преди две години. Група въоръжени мъже нахлули насила в дома му, като поискали да препише парцел на името на гангстер. Г-н Али получава обаждане от самия Ахмед, който му нарежда да се подчини.

По думите на г-н Али Ахмед му представил две възможности: или да се откаже от собствеността на земята, или да му плати значителна сума пари в брой, равняваща се на една трета от стойността на земята. "Аз останах безмълвен. Тогава Ахмед нареди на хората си да ме убият. Започнаха да ме удрят, но аз успях да избягам", разказва г-н Али.

Влиянието на Ахмед се простира извън Праяградж. При един от инцидентите той повежда въоръжена банда, която се опитва да заграби празен парцел, собственост на бизнесмен, в престижен квартал в столицата на щата Лакнау, на около 200 км.

"Те просто пристигнаха сутринта, извадиха оръжията си и казаха, че са собственици на земята", казва висш полицейски служител, който иска да остане неназован. "Ние им попречихме да поискат земята насилствено".

Няколко дни по-късно Ахмед и хората му нахлули в хотел, собственост на бизнесмена, и наредили на управителя да изключи камерите за видеонаблюдение. След това той уж изброил имената на над дузина влиятелни хора в града и казал на управителя: "Правете каквото искате. Направете ми снимка и я дайте на тези хора, ако искате".

По-късно бизнесменът Сушил Гурнани разказва пред новинарските мрежи: "Те дойдоха в хотела ни и казаха: "Тази земя беше ваша до вчера. От утре е наша".

"Казаха да отидете и да кажете на главния министър и на полицията, ако искате".

Индийският депутат и член на парламента (ЧП) от партията Самаджвади Атик Ахмед пристига в парламента от затвора в Аллахабад, за да участва в специалната сесия на парламента в Ню Делхи на 21 юли 2008 г.

Ахмед и петима други индийски депутати, намиращи се в затвора, са били освободени от правителството - временно, за да могат да гласуват във вота на недоверие, който правителството е било изправено пред спорното гражданско ядрено споразумение със САЩ.

Този ден е връхна точка в живота на политика-депутат, който разкрива реалността, че политиците-гангстери са се вкоренили в политическата система на Индия.

Г-н Вайшнав, политолог, представя жив пример за живота на Ахмед като политик.

"Местните жители се удивляваха на този ежеседмичен дурбар, на който Ахмед, притиснал едното си ухо към мобилния си телефон, а другото към молбите за обслужване на избирателния район, мърмореше заповеди на личния си асистент или стенограф".

"Партийната централа, в която Ахмед се изказваше, често приличаше повече на оръжеен склад, отколкото на административен офис, а стените бяха впечатляващо облицовани с вносни автоматични оръжия", пише г-н Вайшнав.

Гангстери като Ахмед се присъединяват към политически партии или създават свои собствени, главно за да се защитят. Обикновено те печелеха на места, където социалното разделение, обусловено от каста или религия, било силно изразено и се смятало, че правителството не успява да изпълнява функциите си - да предоставя услуги, да раздава правосъдие или да осигурява сигурност - по безпристрастен начин.

Както повечето гангстери-политици, Ахмед е водил заплетен живот. От 1989 г. до 2002 г. той печели едно и също място в Праяградж за пет последователни мандата. Започва като независим кандидат, а по-късно става лидер на влиятелната регионална партия Самаджвади. Накрая се присъединява към Apna Dal - партия на изпадналите в немилост, създадена от лидер от по-ниска каста.

Ахмед има най-голям успех по време на управлението на партията Самаджвади и е известно, че поддържа близки отношения с нейния лидер Мулайам Сингх Ядав, който почина миналата година. Именно партията Самаджвади му даде билет да се състезава от Пулпур.

Като лидер на партията Самаджвади Ахмед не се колебаел да използва насилствени тактики. Твърди се, че е участвал в прословутото "нападение в къща за гости" през 1995 г. срещу Маявати, лидерката на далитите от регионалната партия Бахуджан Самадж, която по това време управлявала разпадащо се коалиционно правителство с конкурентната партия Самаджвади. Твърди се, че Ахмед е бил част от група, която е нахлула в къща за гости, където Маявати е провеждала среща - за да обсъди дали да се оттегли от правителството - и я е нападнала.

Когато репортерите го разпитват за криминалното му досие, Ахмед им напомня, че съдът е отменил рекордните 123 дела срещу него за един ден. "Случвало ли се е това някъде другаде по света - фактът, че срещу мен се водят толкова много фалшиви дела?", попита той един репортер.

Често се е изправял срещу хиндуистката националистическа партия BJP. Веднъж каза, че хората са завели дела срещу него, защото се бори за хиндуистко-мюсюлманско приятелство. Твърдяло се, че се интересува от завземането на властта, за да "подобри живота на хората".

"Мандела някога беше най-издирваният човек. След това стана най-уважаваният владетел на страната си".

Той консолидирал политическата си власт между 2003 и 2007 г. Но точно преди да приключи управлението на партията Самаджвади и да бъдат насрочени нови избори през 2007 г., един ужасяващ случай допълнително предизвика неговото падение и сякаш го накара да изпадне в немилост сред мюсюлманите в неговия избирателен район - две млади момичета бяха отвлечени от медресе и групово изнасилени.

Това предизвиква огромно възмущение в общността и много хора сочат с пръст Ахмед и хората му, въпреки че името на гангстера не се споменава в жалбата до полицията. "След този инцидент Ахмед загуби благоволението на своята общност, която беше най-големият му избирателен блок", казва г-н Али.

Две години по-късно Ахмед губи мястото си в парламента. След това той никога не печели избори.

Но продължава да участва в избори, влиза и излиза от затвора и все още има влияние в света на престъпността.

През 2017 г. на власт идва правителството на БДП на г-н Адитянат. Оттогава Ахмед прекарва по-голямата част от времето си в затвора.

Дори и зад решетките Ахмед изглежда е имал влияние във външния свят и често е попадал в заглавията на вестниците. В началото на тази година с него беше свързано едно от най-известните убийства, което шокира страната.

В една приятна февруарска вечер Умеш Пал е застрелян пред дома си от въоръжени лица, за които се предполага, че са част от бандата на Ахмед.

Още докато въоръженият му охранител слиза от предната седалка, млад мъж, размахващ револвер, стреля по Пал. 48-годишният адвокат се запъва към една алея, от която се появяват още няколко мъже, които стрелят по него. Бомба избухва, обвивайки оживената улица в димна обвивка, а хората се разбягват.

От 2019 г. насам Ахмед прекарва времето си в затвор в щата Гуджарат, след като индийският върховен съд постановява, че не трябва да бъде държан в Утар Прадеш, за да му попречи да ръководи бандата си от вътрешността на затвора.

Дотогава той изглежда беше изпаднал в немилост пред политическите си покровители. Дни преди убийството му синът му Асад, студент по право, е убит от полицията. Твърди се, че Асад е бил забелязан на кадри от видеонаблюдение да стреля по Умеш Пал и е посочен като обвиняем за убийството.

Полицията обявява, че е извършила обиск и е разрушила имоти на гангстера - къщи, офиси, предприятия - на стойност близо 10 000 милиона рупии.

Цикълът на насилие и отмъщение, който Ахмед отприщил, продължил дълго след като той влязъл в затвора. През февруари посред бял ден е ликвидиран ключов свидетел. Три месеца по-късно самият Ахмед е сполетян от шокираща съдба.

Дали някой е поръчал убийството му? Никой не знае точно. Един или два епилога за кипящия подземен свят на Праяградж вероятно все още чакат да бъдат написани.