Убийствата в Есекс: Нови доказателства променят всичко?

И зминаха почти 30 години от един от най-известните случаи на убийство в Обединеното кралство - гангстерския разстрел на трима наркодилъри, чиито тела бяха открити в Range Rover, паркиран на земеделска земя в малко село в Есекс.

През декември 1995 г. Патрик Тейт, на 37 г., Тони Тъкър, на 38 г., и Крейг Ролф, на 26 г., са застреляни в главата от упор, припомня Sky News.

През 1998 г. двама мъже - Майкъл Стийл и Джак Уумс - са осъдени на затвор за тройно убийство, което става известно като една от най-големите бандитски екзекуции в Обединеното кралство.

Потърсете някое от тези имена в интернет - или напишете "Убийства на момчета от Есекс", "Убийства в Реттендън", "Убийства на Рейндж Роувър", и ще получите хиляди резултати - новини, подробности за обжалвания, филми, базирани на историите на замесените, интервюта със съмишленици, коментари в интернет форуми и страници в социалните мрежи, създадени от детективи в кресло.

