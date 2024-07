Спасиха 16-годишно момиче, заровено в пясъка на плажа в Сан Диего (ВИДЕО)

16-годишно момиче бе спасено по чудо. Тийнейджърката била погребана жива в дупка, която копаела в пясъка, се срутила върху нея.

Тийнейджърката, чиято самоличност не бе съобщена от местните медии, правила тунел в пясъка на плаж в Сан Диего, Калифорния, когато попаднала в капана на около 6-8 метра навътре в пясъка.

На място веднага пристигнали пожарникари, плажни спасители и полицаи, които с общи усилия започнали да помагат на момичето. През това време се събрала тълпа от минувачи, за да гледат напрегнатата ситуация.

След около 15 минути копаене, служителите на реда изтеглили момичето на удобно и безопасно за нея място. Видеоматериал, заснет от KGTV, показва как след това тийнейджърката сама успяла да излезе от дупката, преди спасителите да я придвижат до носилка.

