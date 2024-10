Скрита опасност в горещите извори на Йелоустоун: Тяло беше разядено за 24 часа

Н ационалният парк Йелоустоун е една от най-посещаваните туристически дестинации в света, известнa с красивата си природа и пейзажи.

Около емблематичните горещи извори в гората може да забележите много табели, които предупреждават да не се доближавате до тях.

През 2016 г. един мъж пренебрегна тези съвети и трагично демонстрира защо определени зони на националния парк са затворени за обществеността.

Image: View of the Grand Prismatic Spring in Yellowstone National Park, the largest hot spring in the United States. pic.twitter.com/Y9Wc98VikJ

„Затварянето е с цел да се предпазят хората и да се защитят крехките ресурси“, обясни заместник-главният рейнджър Лорант Верес.

„Най-важно е безопасността на хората, тъй като това е много опасна среда.“

Колин Натаниел Скот, на 23 години от Портланд, Орегон, и сестра му излезли от основната крайбрежна алея близо до гейзера Pork Chop и са търсели място за плуване.

„Те специално се насочили към този район в търсене на място, където биха могли да влязат и да се накиснат“, каза Верес.

Скот намерил басейн и, опитвайки се да провери температурата, се подхлъзнал и паднал в горещия басейн.

5. On June 7, 2016, Colin Scott and his sister Sable entered a restricted area of Yellowstone National Park to attempt "hot potting" in a thermal pool. Colin slipped into the Norris Geyser Basin, where he was boiled alive and dissolved in the acidic waters, leaving only his shoes… pic.twitter.com/CWLJMOMaFo