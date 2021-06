Температурен рекорд в Турция, гореща вълна в САЩ

Г орещини са обхванали Турция и САЩ, съобщават агенциите.

Турция е преживяла тази година най-горещия си месец май за последните над 50 години, съобщиха турски медии.

Средната температура през май се е покачила с 2,6° от 16,7° Целзий, показват данните на турската метеорологическа служба.

Това е рекорд за последните 51 години, с който май 2020 г. бие май 2007 г. по показателя повишение на температурата, посочва турското издание "Дейли сабах".

Единственото място в Турция, където през миналия месец температурите са били под средните за месец май е град Самандаг в южния окръг Хатай.

It was very hot in eastern Turkey in May. Iğdır province and its surroundings broke the monthly temperature record! 🔥 https://t.co/0jMY26OmTx