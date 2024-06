800 шриланци са били примамени да се бият на страната на Русия

Н ай-малко 800 мъже от Шри Ланка са били примамени да се бият на страната на Русия във войната в Украйна, предаде ДПА.

Според информация на полицията в Шри Ланка на повечето от засегнатите е било обещано месечно възнаграждение от 1 млн. до 1,5 млн. рупии (3292 - 4938 долара) или дори повече за относително безопасна неквалифицирана работа. В действителност обаче мъжете са били изпратени на фронта да се бият и не са получили обещаните пари, които са в пъти повече от обичайните доходи в Шри Ланка.

