Американски служители: Самолетът, на който се е намирал Пригожин, е бил свален в резултат на заговор за убийство

С амолетът, на борда на който се е намирал ръководителят на паравоенната групировка "Вагнер" Евгений Пригожин, е бил свален в резултат на заговор за убийство, но методът не е бил ракета земя-въздух, заявиха американски служители.

Предварителните оценки на американското правителство, които според официалните лица са непълни, предполагат, че в самолета е избухнала бомба или че някаква друга форма на саботаж е причинила катастрофата северозападно от Москва, съобщава "The Wall Street Journal".

Кой беше Евгений Пригожин?

Руското правителство заяви, че разследва причината за катастрофата, но не даде подробно обяснение. Близки до Вагнер и Пригожин канали в социалните медии твърдят, че самолетът е бил свален от руска противовъздушна ракета.

