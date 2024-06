Съюзник на Путин заплашва, че САЩ ще изгорят в "земен огън"

Б ившият руски президент Дмитрий Медведев предупреди в неделя, че Съединените щати ще изгорят в "земен огън" след ракетната атака на украинските войски срещу Севастопол.

В неделя, в разгара на продължаващата руско-украинска война, Кремъл обвини САЩ за украинската атака срещу анексирания от Русия Кримски полуостров, като заяви, че са били използвани ракети, доставени от САЩ. По данни на Ройтерс при удара са загинали най-малко петима души, а над 100 са ранени.

Руското министерство на отбраната съобщи, че четири от доставените от САЩ ракети ATACMS са били свалени от системите за противовъздушна отбрана, но фрагменти от петата ракета са довели до жертви на земята.

"Отговорността за умишленото ракетно нападение срещу цивилното население на Севастопол се носи преди всичко от Вашингтон, който достави тези оръжия на Украйна, и от киевския режим, от чиято територия беше нанесен този удар", заявиха от министерството.

Putin ally threatens US will burn in "earthly fire" https://t.co/DGvjYefGxh pic.twitter.com/AwGKYVGEiZ

Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия и близък съюзник на руския президент Владимир Путин, се включи в Телеграм, за да коментира нападението.

"Гадовете от САЩ доставят ракети с касетъчни заряди на поддръжниците на Бандера и им помагат да ги насочат към целта. Отрепките в Киев избират за цел плаж с мирни хора и натискат бутона. И двамата ще горят в ада. Надявам се, не само в свещения огън, но и още по-рано - в земния огън", пише Медведев, според преведения пост.

Медведев продължи да осъжда нападението, като заяви, че то е извършено от "екстремисти".

"Всичко, което се случи, не беше военна акция, а подло и гнусно терористично нападение срещу нашия народ, извършено на православен празник. Също като клането в Дагестан, което беше извършено от екстремисти. Затова сега всички те - американските власти, режимът на Бандера и лудите фанатици - не са по-различни за нас. Изказвам най-дълбоки съболезнования на семействата на жертвите. Бързо възстановяване на ранените", добави той.

Dmitry Medvedev: Russia can supply weapons to any enemy of America, just as Washington did to Ukraine.

—TASS pic.twitter.com/MxxYBZOpgD