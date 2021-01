Съд остави Навални в ареста, Борисов коментира

С ъд на московския район Химки постанови днес задържане под стража до 15 февруари на видния критик на Кремъл Алексей Навални, който вчера бе задържан при пристигането си в Москва от Германия, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Навални призова руските граждани да излязат на протести. "Не се страхувайте, излезте на улиците. Не излизайте заради мен, излезте заради себе си и своето бъдеще", каза той във видеоклип в "ЮТюб", разпространен след обявяване на решението на съда.

Навални бе задържан вчера на московско летище при пристигане от Германия, където се възстановяваше от отравянето през лятото. Представители на ООН и западни държави призоваха Русия да освободи опозиционния политик, а някои държави заплашиха с допълнителни санкции срещу руските служители, отговорни по случая, припомня Ройтерс.

"Арестът на Алексей Навални след пристигането му в Русия нарушава неговите права и застрашава сигурността му. В днешния демократичен свят е изключително важно да не бъде заглушаван гласът на опозицията", написа премиерът Бойко Борисов във "Фейсбук".

Европейският парламент включи извънредна точка в дневния ред на първата си за тази година сесия, за да обсъди утре задържането на Навални. Предвижда се ЕП да приеме резолюция, съобщи председателят на институцията Давид Сасоли. Много сме загрижени, добави той.

Сасоли отбеляза, че Европа е спасила живота на Навални и изказа благодарност на Германия. Призоваваме руските власти да го освободят, защото иначе нарушават човешките му права. Искаме Навални да посети ЕП много скоро, добави председателят.

Според руската служба за изпълнение на наказанията осъденият условно Алексей Навални е издирван от 29 декември 2020 г. за многократни нарушения на изпитателния срок. На 29 т.м. Симоновския районен съд на Москва ще разгледа искането на затворническата администрация условната присъда срещу дисидента да бъде заменена с ефективна, предаде ТАСС.

Завръщането на Алексей Навални в Русия протече практически в пряк ефир - почти половината пътници в самолета Берлин-Москва бяха журналисти, разказва "Комерсант" в репортаж за вчерашното пристигане на руския опозиционер в родината му след лечение в Германия във връзка с предполагаемо отравяне с бойно отровно вещество през август в Сибир.

Минути преди кацането самолетът бе пренасочен от "Внуково" към друго московско летище, "Шереметиево" - според командира на машината това е станало по технически причини, посочва вестникът. Пилотът обаче "нескрито се подсмихвал".

В материала се описват полицейски акции край летищата, арести на посрещачи и съратници на Навални, събрали се във "Внуково". Пръв бил хванат и обездвижен мъж с руския трикольор, викал "Навални е наш президент" и "Путин е отровител", пише "Комерсант".

Crowd at Vnukovo airport waiting for Navalny to arrive from Berlin. Many think he’s likely to get detained to before he gets here but are coming out to show support. pic.twitter.com/Oafvy0SvLr — Andrew Roth (@Andrew__Roth) January 17, 2021

Според сайта за мониторинг на политическите гонения в Русия "ОВД-Инфо" са арестувани общо близо 70 души.

Опозиционерът също бе задържан - руската служба по затворите бе предупредила, че е обявен за издирване заради нарушения на мярката за неотклонение (подписка) по една от условните му присъди, свързани със злоупотреби, напомня печатът.

Навални едва ли не е знаел, че за такива нарушения руските съдилища пращат сто процента от нарушителите да излежават ефективни присъди - това са към 15 000 души. Ако силовите структури не бяха задържали критика на Кремъл след пристигането му в Русия, те самите биха нарушили закона, отбелязва "Комсомолская правда".

С оглед претенциите към Навални по други дела следствието може да го постави под стража най-малко за два месеца, преди да го съдят, но службата по затворите може да избере и домашен арест, уточнява пред "Известия" полицейският юрист Игор Гришаков.

Според властта в Русия Навални е никой отникъде, "никому ненужен блогър", но ето че заради него бе променена цялата схема на въздушно движение над две московски летища.

NEW: Russian opposition leader Alexei Navalny kisses his wife goodbye before, according to the prison service, he was detained at a Moscow airport as he returned from Germany. https://t.co/dZ8c2SfI4i pic.twitter.com/2CKQjLdiRM — ABC News (@ABC) January 17, 2021

Де факто статутът на "пътника от Берлин" бе повишен - подобни неща се случват при полети на първите лица в страната, коментира пред "Новая газета" авиационният експерт Вадим Лукашевич.

Да се върнеш от чужбина не значи да станеш Ленин, пристигнал през 1917 г. в Петроград, за да оглави революцията, заявява обаче пред "Свободная преса" секретарят на руската компартия Сергей Обухов.

Обявяването на опозиционера за издирване впрочем според него е "не твърде сполучлива шега". "Навални в Германия естествено е по-удобен за руската власт, отколкото Навални в Русия - това означава куп неудобства за властта", казва Обухов.

Да се върнеш в Русия, почти стопроцентово застрашен от затвор, може би и от ново покушение - малцина биха се решили на такава стъпка. Това естествено е част от играта, но това не намалява героизма, а според мнозина и патриотизма на самата постъпка, коментира "Собеседник".

В отговор на изявления след ареста на блогъра говорителката на руското външно министерство Мария Захарова прикани страните от Запада да се тревожат за собствените си проблеми, а не за Навални, пише "Взгляд", като изрежда западни политици, поискали незабавното му освобождаване.

Направен е ход в голямата игра и той зле ще се отрази на повечето хора в Русия. Санкции, санкции и пак санкции. Тази дума става синоним на режима на Владимир Путин, четем в коментар по същия повод на агенция РОСБАЛТ.

Властта в Русия не се притеснява много за потенциалните щети върху имиджа й и вече не се интересува от мнението на Запада, изтъква пред "Независимая газета" политологът Алексей Макаркин.

Същевременно Навални стана фигура, стояща извън критиката - вече е неприлично човек да го критикува. Всички му съчувстват като на герой, застрашен от дълги години затвор. Така се случи в началото на 2000 г. с Михаил Ходорковски, напомня експертът историята на друг опонент на Кремъл, хвърлен в затвора по ред обвинения, помилван от Путин и днес живеещ в чужбина.

"Не мога да кажа, че това е мой избор - да се върна в Русия или не. Въпросът не е стоял така нито секунда. Но това показва как трябва да се борим тук (. . .) Те поставиха под заплаха авиационната сигурност на един огромен чудесен град", цитира изданието "Медуза" първото изявление на Навални на родна земя, излъчено от радио "Свобода".

"Това е най-хубавият ми ден от пет месеца насам (. . .) Тук е моят дом. Пристигнах тук и не ме е страх. Зная, че съм прав, криминалните дела срещу мен са изфабрикувани", казва руският опозиционер.

Police detained opposition figure Alexey Navalny on his arrival at Moscow airport on Tuesday evening. It was his first time returning to Russia since he was poisoned and almost died in August 2020. Read more: https://t.co/zJbACQF16N pic.twitter.com/saSwZgDbiV — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 18, 2021

Критикът на Кремъл Алексей Навални трябва да бъде освободен незабавно, каза днес германският външен министър Хайко Маас, цитиран от Ройтерс.

"Русия е обвързана според своята конституция и съгласно международните задължения с принципа за върховенството на закона и защитата на гражданските права", заяви Маас.

"Тези принципи, разбира се, трябва да бъдат приложени и към Алексей Навални. Той трябва да бъде освободен незабавно", каза министърът.

За незабавното освобождаване на Навални призова и Обединеното кралство. "Възмутително е, че Алексей Навални, жертва на отвратително престъпление, е задържан от руските власти. Той трябва да бъде незабавно освободен", каза британският външен министър Доминик Рааб.

Адвокатите на Навални заявиха, че не им е даден достъп до него, след като той беше задържан при завръщането си от Германия в Русия вчера. По думите им състоянието му е неизвестно.

Задържането на политически съперници противоречи на международните задължения на Русия. Това се посочва в изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод съдбата на Алексей Навални.

Фон дер Лайен осъжда вчерашните действия на руските власти и ги призовава незабавно да освободят Навални, като обезпечат сигурността му. Тя допълва, че ЕС все още очаква задълбочено и независимо разследване на опита за убийство на руския опозиционер миналата година.

В неделя председателите на Европейския съвет и на Европейския парламент Шарл Мишел и Давид Сасоли, както и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел, също призоваха Навални да бъде незабавно освободен.

Сасоли определи задържането на Навални при завръщането му в Москва като обида за международната общност, а Борел определи като неприемлива политическата употреба на съдебната власт.

Коментарите на западните политици за връщането в Русия на блогъра Алексей Навални целят да отвлекат вниманието от дълбоката криза, в която се озоваха страните им.

Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция за дейността на дипломацията на Москва през 2020 г., предаде ТАСС.

"Видяхме как вчера сграбчиха вчерашната новина за връщането на Навални в Руската федерация. Направо се усеща с каква радост текат коментари под индиго. С радост, защото това явно позволява на западните политици да си мислят, че по този начин ще успеят да отвлекат вниманието от крайно дълбоката криза, в която се озова либералният модел на развитие", каза той.

Лавров призова вместо това "напротив, да се играе честно и да се търсят в едно честно и равноправно сътрудничество възможности за решаване на свои вътрешни проблеми". Днес никой не може да се справи с проблемите си самостоятелно, без участието на международни многостранни формати, заяви той.

По думите му западните елити "в опит да решат някакви свои вътрешнополитически проблеми и задачи на вътрешнополитическите борби активно търсят външни врагове и ги намират в Русия, Китай, Иран, Северна Корея, Куба, Венецуела. Този списък от страни е добре известен", посочи Сергей Лавров.

