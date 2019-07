Т емпературите в Алерт достигнаха рекордните 21 градуса по Целзий. Това е най-северното постоянно населено място на Земята. Намира се на 817 километра от Северния полюс.

"Това е доста феноменално като статистика, но е само един пример сред стотици и стотици други такива, установяващи глобалното затопляне," посочва Армел Кастелан, метеоролог от канадското министерство на околната среда.

Температурата от 21 градуса по Целзий бе измерена в неделя в постоянната военна база на 82-ия паралел. Там от 1950 г. е разположена и метеорологична станция. В понеделник температурите отново бяха над 20 градуса по Целзий.

Топлинната вълна е поредна за Арктика. В отдалечената на близо 3000 км Аляска тази година беше отчетен втория най-топъл юни в историята.

Такива температурни пикове, толкова далеч на север, са "напълно зашеметяващи", смята Кастелан, отбелязвайки, че "за една седмица и половина регистрирахме много по-високи температури от обичайните."

От 2012 г. има няколко дни, когато температурата се е повишила до 21 градуса по Целзий край бреговете на Северния ледовит океан.

Средната дневна температура в Алерт през юли би трябвало да е около 10 градуса по Целзий.

"Не е преувеличено да го наричаме арктическа топлинна вълна", подчертава Дейвид Филипс, старши климатолог в Канада.

Прогнозните модели на канадското правителство "показват, че това ще продължи до началото на септември", добавя той.

Сегашната топлинна вълна се дължи на зона на високо атмосферно налягане, което се намира над Гренландия. Тя е "доста необичайна" и изпраща южни ветрове над Северния ледовит океан.

"Арктика се нагрява три пъти по-бързо от други части на планетата", отчита Кастелан, подчертавайки необходимостта от драстично намаляване на въглеродните емисии.

