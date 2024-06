Светкавици и облак от пепел: Изригна вулканът Ибу в Индонезия

В улкан в източната част на Индонезия изригна три пъти, като изхвърли кула от пепел на пет километра в небето и изхвърли лава на фона на светкавици, съобщи Геоложката агенция.

Вулканът Ибу, разположен на остров Халмахера в провинция Северна Малуку, изригва в четвъртък сутринта малко след 1:00 ч. (16:00 ч. по Гринуич) и след това отново в 7:46 ч. и 8:11 ч., съобщи агенцията.

Първоначалното изригване е изхвърлило кула от пепел на повече от 5000 метра над върха, се посочва в изявление на уебсайта на агенцията.

Второто изригване е продължило около две минути и е предизвикало колона от пепел, която "е наблюдавана на около 1 000 метра над върха", казва в изявлението ръководителят на геоложката агенция Мухамад Вафид.

Агенцията посъветва жителите и туристите да не навлизат в зоната на изключване между четири и седем километра от кратера на Ибу и да носят покривала за очите и устата, когато са на открито.

Изригванията са последните от поредицата огромни изригвания, които принудиха властите да евакуират повече от половин дузина села миналия месец.

Последните изригвания не доведоха до нови заповеди за евакуация и нямаше незабавни съобщения за жертви или щети в Халмахера, където живеят около 700 000 души.

Ибу е един от най-активните вулкани в Индонезия, който миналата година е изригнал повече от 21 000 пъти. Той остава на най-високото ниво на тревога в четиристепенната система.

Индонезия, огромна архипелажна държава, изпитва честа сеизмична и вулканична активност поради разположението си на тихоокеанския "огнен пръстен".

През април планината Руанг в провинция Северно Сулавеси изригна повече от половин дузина пъти, което принуди хиляди жители на близките острови да се евакуират.

* Във видеото: Вулканът Руанг с поне пет големи изригвания за ден

