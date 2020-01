Стрелба в Германия, има загинали

Ш естима души са убити, а още двама са тежко ранени при днешната стрелба в град Рот ам Зее в Южна Германия, съобщи за Франс прес полицията в близкия град Аален, потвърждавайки информация от германските медии.

Всички загинали са членове на едно и също семейство. Това заяви на пресконференция шефът на градската полиция Ален Райнер Мюлер.

"Шестима души загинаха: трима мъже и три жени. Двама са ранени, лекарите се борят за живота на единия от тях. Всички жертви са от едно семейство", каза той.

Сред жертвите са родителите на заподозрения.

Според Мюлер предполагаемият стрелец е 26-годишен германски гражданин. Той е задържан веднага след пристигането на полицията. Оръжието на престъплението е полуавтоматично огнестрелно оръжие. В операцията са участвали около 100 служители на реда.

Говорител на полицията заяви, че заподозреният не дава показания и "чака адвокат."

Разследващите смятат, че предполагаемият извършител е имал личен конфликт с жертвите.

Рот ам Зее се намира на около 170 км северозападно от град Мюнхен.

Germany shooting: Six dead after gunman opens fire in town centre https://t.co/MuyygDP6tf pic.twitter.com/owqiG8htNq